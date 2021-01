Berlin – Tag & Nacht: Mandy ist komplett überfordert!

Mandy sucht bei “Berlin – Tag & Nacht” händeringend jemanden, der in der Schnitte aushilft und verteilt überall Jobzettel. Wenig später meldet sich ausgerechnet die Frau, die André daten will. Mandy lehnt sie erst ab, vereinbart dann aber doch einen Probetag mit ihr.

Der Tag von Mandy (Laura Wölki) beginnt nicht gut: Erst entpuppt sich ein potenzieller Bewerber für die Schnitte als totaler Reinfall und dann hat sie auch noch vergessen, rechtzeitig wichtige Pflegeprodukte zu bestellen. Überfordert will sie alles auf einmal lösen und fängt an, Jobzettel im Body Burn zu verteilen. Dabei bekommt sie mit, wie André (Patrick Fabian) eine hübsche Frau für ein Date im LA klarmacht und ist baff, als genau diese Frau, Emmy (Emmy Russ), später mit einem Jobzettel in der Hand in der Schnitte steht.

Emmy findet André ziemlich langweilig

Aber Mandy kann nicht über ihren Schatten springen und lehnt Emmy ab. Mehr noch: Abends schleppt sie Paula (Laura Maack) ins LA, um André die Tour zu versauen. Dort muss sie aber überrascht feststellen, dass Emmy Haare auf den Zähnen hat. Und sie findet André dazu auch noch ziemlich langweilig. Beeindruckt von Emmys cooler Art gibt sie ihr schließlich doch die Chance für einen Probetag. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.