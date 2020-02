Berlin – Tag & Nacht: Mandy ist am Boden zerstört!

Nachdem Mandy bei Krätze und Schmidti ein Chaos hinterlassen hat, fühlt sie sich nicht mehr willkommen. Zerknirscht tritt sie bei „Berlin – Tag & Nacht“ den Heimweg an – und kann ihr Glück kaum fassen, als die beiden sie mit einer Party zum Geburtstag überraschen.

Mandy will sich bei Schmidti und Krätze revanchieren. So lädt sie die beiden nicht nur zum Frühstück ein, sondern möchte ihnen auch im Haushalt helfen – doch der Schuss geht leider mächtig nach hinten los. Mandy richtet am Ende mehr Unheil an, als dass sie hilft. Als sie dann auch noch das Gefühl beschleicht, dass sie bei Krätze und Schmidti nicht willkommen ist, nagt das sehr an ihrem Ego und sie zieht sich deprimiert zurück.

Mandy ist niedergeschlagen

Schließlich wird sie von den beiden sogar unter einem Vorwand vom Hausboot vertrieben. Mandy ist am Boden zerstört und geht niedergeschlagen nach Hause. Dort angekommen wartet auf sie etwas, womit sie nie im Leben gerechnet hätte – eine riesige Überraschung: Schmidti und Krätze haben heimlich eine Party zu ihrem morgigen Geburtstag organisiert. Die ganze Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.