Berlin – Tag & Nacht: Malte wird von Sascha manipuliert!

Malte ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ froh, als er sich endlich mal bei Sascha revanchieren kann und er ihm einen Aushilfsjob im Matrix organisiert. Nicht ahnend, dass Sascha genau darauf abgezielt hat, genießt Malte bei der Arbeit die coole Zeit mit seinem Bro.

Malte ist überrascht, als ihn Sascha zum Ende seiner Barkeeper-Schicht scheinbar selbstlos unterstützt. An der Theke herrscht wirklich Not am Mann. Außerdem kann Sascha sich und Malte ein paar hübsche Mädels „klarmachen“, mit denen die beiden dann im Loft weiterfeiern. Malte ist begeistert von Saschas cooler und selbstbewusster Art und nutzt gleich die Chance, sich bei seinem Bro zu revanchieren.

Sascha hat andere Pläne im Visier

Er sorgt dafür, dass Sascha einen Abend an seiner Seite im Matrix als Barkeeper aushilft – mit Aussicht auf eine dauerhafte Anstellung. Während Malte die coole Zeit mit ihm genießt, ahnt er nicht, dass Sascha ihn die ganze Zeit über manipuliert hat, um genau das zu erreichen: einen Job im Matrix zu kommen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.