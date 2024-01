Berlin – Tag & Nacht: Macho Karim fällt in sein altes Verhaltensmuster zurück

Chiara fürchtet in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ einen Tag mit Macho Karim, doch der zeigt sich plötzlich von seiner besten Seite. Als sein Vater auftaucht, verfällt er jedoch wieder in sein altes Ich und macht klar, dass er keine Lust auf die Arbeit in der Schnitte hat.

Chiara befürchtet, mit dem Möchtegern-Player Karim einen nervenaufreibenden Tag verbringen zu müssen, doch zu ihrer Verblüffung präsentiert er sich als richtiger Teamplayer. Ihre positive Sicht wird jedoch getrübt, als Karims Vater Nuri auftaucht und Karim plötzlich in sein altes Verhaltensmuster zurückfällt.

Chiara reagiert verärgert

Er macht klar, wie erleichtert er ist, von der „Strafarbeit“ in der Schnitte befreit zu sein. Chiara reagiert erst verärgert über die abrupte Wandlung, doch als Karim sich erneut in der Schnitte blicken lässt und reumütig zugibt, dass er gerne weiter dort arbeiten würde, zeigt sie Verständnis für den Druck, unter dem er steht. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.