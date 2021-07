Berlin – Tag & Nacht: Lynn bringt ihr Baby in Gefahr!

Lynn wächst die Situation mit der Schwangerschaft in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ über den Kopf und in ihrem Frust betrinkt sie sich maßlos. Als Emmi das mitbekommt, rastet sie aus und macht ihr eine Ansage – woraufhin Lynn ihr kurzerhand ihr ungeborenes Baby anbietet.

Emmi begleitet Lynn fürsorglich zu einem Frauenarzttermin und erkennt zum ersten Mal Risse in deren Anti-Baby-Fassade. Hoffnungsfroh versucht sie, auf Lynn einzureden und sie davon zu überzeugen, das Baby doch nicht wegzugeben. Lynn, die mit der Gesamtsituation vollends überfordert ist, blockt aber ab und flüchtet sich zu Amelie. Doch als die sich ebenfalls einmischt, weiß Lynn sich nicht mehr anders zu helfen, als ihren Frust und ihre Trauer im Alkohol zu ertränken.

Emmi ist fassungslos

Emmi, die das geschockt mitbekommt, konfrontiert sie, wie sie so verantwortungslos mit einem solchen Geschenk umgehen und ihr Baby bewusst in Gefahr bringen kann. Lynn pfeffert ihr daraufhin entgegen, dass sie dieses Geschenk gerne haben kann, was Emmi völlig erschrocken zurücklässt. Hat Lynn ihr gerade ihr Kind angeboten?