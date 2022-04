Berlin – Tag & Nacht: Lynn vermisst Chiara!

Als Chiara in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ erfährt, dass Denny und Lynn zusammenwohnen, ist sie außer sich. Doch sie muss sich eingestehen, dass sie nicht unschuldig am Zerwürfnis mit den beiden ist. Lynn wird klar, wie sehr sie Chiara vermisst. Die beiden versöhnen sich.

Chiara fällt morgens aus allen Wolken, als sie erfahren muss, dass ausgerechnet Denny und Lynn jetzt zusammenwohnen. Tief enttäuscht lässt sie ihren Frust an ihrem Ex und ihrer ehemals besten Freundin aus, muss aber im Nachhinein erkennen, dass sie selbst nicht ganz unschuldig an dem Zerwürfnis ist. Gleichzeitig sieht auch Lynn ein, dass sie Chiara vermisst.

Lynn entschuldigt sich bei Chiara

Eigentlich wäre es an der Zeit, über ihren Schatten zu springen. Und tatsächlich: Lynn entschuldigt bei Chiara und macht ihr klar, wie sehr sie sie braucht. Beide versöhnen sich endlich und schwören sich gegenseitig, ab jetzt immer zusammenzuhalten. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.