Berlin – Tag & Nacht-Lynn: Unfall in der Schwangerschaft!

Krätze und Lynn chillen in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ im Strandbad. Er will die Chance nutzen, um mit ihr über die Schwangerschaft zu sprechen. Lynn zeigt zwar keine Einsicht, doch die zwei haben eine gute Zeit. Aber zu Hause geraten Lynn und Emmi erneut aneinander.

Krätze möchte Lynn nach dem gestrigen Streit mit Emmi aufheitern und einen Geschwister-Tag im Strandbad mit ihr verbringen. Außerdem hofft er, Lynn dabei ganz nebenbei endgültig überzeugen zu können, vorsichtiger mit ihrer Schwangerschaft umzugehen und mehr Verständnis für Emmi aufzubringen. Doch Lynn durchschaut diesen Plan sofort und blockt ab.

Lynn und Emmi geraten wieder aneinander

Letztendlich können die beiden aber doch einen lustigen Tag miteinander verbringen und lassen sich dabei auch nicht davon unterkriegen, als Lynn sich verletzt. Indes hat es auch in Emmi gearbeitet, und gerade als sie sich für ihre Überfürsorge entschuldigen will, erfährt sie von Lynns Verletzung. Ein erneuter Streit kocht hoch, bei dem Krätze verzweifelt zwischen den Stühlen steht. Schließlich ringt Krätze seinen Mädels das Versprechen ab, an sich zu arbeiten und hofft zuversichtlich an auf ein besseres Zusammenleben.