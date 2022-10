Berlin – Tag & Nacht: Lynn trennt sich von Luna!

Nur widerwillig trennt sich Lynn von Luna in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“. Denny will mit der Kleinen für eine Woche zu seiner Mutter fahren. Schließlich beherzigt Lynn aber seinen Rat, die Zeit zu genießen. Amelie und Chiara überreden sie dazu, mit ihnen feiern zu gehen.

Lynn dachte eigentlich, dass es für sie völlig in Ordnung ist, wenn Denny für eine Woche mit Luna zu seiner Mutter nach Hürth fährt. Am Abreisetag stellt sie aber fest, dass sie sich nur schwer von ihrer Tochter trennen kann. Sie versucht, eine erhöhte Temperatur bei Luna vorzutäuschen, fliegt aber damit vor Denny auf. Lynn gibt zu, dass sie Luna am liebsten nicht gehen lassen will. Denny beruhigt sie und macht ihr klar, dass sie die Zeit ohne Tochter und Verpflichtungen genießen soll.

Lynn fällt die Trennung von Luna schwer

Tatsächlich lässt sich Lynn von Amelie und Chiara dazu überreden, mit ihnen einen draufzumachen. Das fällt Lynn zunächst nicht leicht. Ermutigt von ihren Freundinnen, kann sie sich aber endlich gehen lassen. Das ufert ein bisschen aus, weil Lynn schließlich sich übergebend nach Hause kommt. Sie merkt aber, dass es ihr tatsächlich guttut, vorübergehend mal ohne Luna zu sein. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.