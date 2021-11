Berlin – Tag & Nacht: Lynn stellt Chiara ein Ultimatum!

Chiara versucht in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, bei Lynn die Wogen zu glätten. Die stellt sie vor die Wahl: Denny oder sie! Lynn wird später klar, dass sie übers Ziel hinausgeschossen ist. Chiara fragt sich derweil, ob sie mit Denny wirklich nur befreundet sein will.

Chiara hofft, ihren gestrigen Streit mit Lynn klären zu können. Doch Lynn stellt ihr stur ein Ultimatum: Chiara soll sich zwischen ihr und Denny entscheiden. Die fassungslose Chiara lässt sich nicht darauf ein. Als sie sich später trotzig mit Denny trifft, nagt es aber zunehmend an ihr, ihre einzige Freundin in Berlin wegen Denny verloren zu haben. Ihren Frust lässt sie an ihm aus. Letztlich entscheidet sich Chiara für Lynn, die ebenfalls einsichtig ist und nun sogar endlich ihren Segen zu einer Freundschaft mit Denny gibt.

Hat sich Chiara in Denny verliebt?

Chiara beschließt, sich nach der Versöhnung mit Lynn bei Denny für ihr Verhalten zu entschuldigen. Der verzeiht ihr, ist aber selbst nicht gut drauf. Chiara schafft es, ihn aufzumuntern. Als Denny sich bei ihr bedankt und sogar anbietet, dass sie bei ihm übernachten soll, muss Chiara einsehen: Sie ist drauf und dran, sich in ihn zu verlieben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.