Berlin – Tag & Nacht: Lynn rastet völlig aus!

Am ersten Schultag landen Lynn und Chiara in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ in derselben Stufe. Als sie sogar noch in eine Zweier-Gruppe eingeteilt werden, rastet Lynn aus. Krätze sorgt dafür, dass die beiden endlich wieder miteinander reden. Es folgt die große Versöhnung.

Lynn ist unglücklich über ihren ersten Schultag. Zum einen, weil sie lieber Luna zur Eingewöhnung in die Kita begleiten würde. Zum anderen, weil sie keine Lust hat, Chiara zu begegnen. Aber genau das passiert und die beiden landen sogar in einer Stufe. Als sie dann auch noch in eine Zweier-Gruppe eingeteilt werden, flippt Lynn aus.

Lynn macht Chiara rund

Sie macht Chiara vor der ganzen Klasse rund, bevor Krätze Schlimmeres verhindern kann. Er sorgt dann aber dafür, dass Lynn und Chiara endlich wieder miteinander reden. Als Chiara Lynn unter Tränen erklärt, wie sehr sie sie vermisst, bricht das Eis. Die beiden versöhnen sich. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.