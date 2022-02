Berlin – Tag & Nacht: Lynn lässt Krätze und Luna im Stich!

Das Familienleben auf dem Hausboot wird von Lynn in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ weiterhin abgelehnt. Krätze versucht vergebens, sie buchstäblich ins Boot zu holen. Stattdessen will sie sich mit irgendeinem Typen ablenken. Doch dann macht sie eine schmerzliche Erfahrung.

Morgens ignoriert Lynn entschieden Krätzes Versuche, sie zu erreichen. Sie will sich nämlich endlich von ihm und ihren Gedanken an ihre kleine Tochter Luna abkapseln. Schließlich gelingt es ihm trotzdem, sie in der Schule abzufangen. Er verlangt von ihr, dass sie sich heute mal wieder auf dem Hausboot blicken lässt. Nun scheint Lynn nicht länger weglaufen zu können.

Lynn lässt Krätze und Luna sitzen

Doch dann fällt sie eine Entscheidung: Sie lässt Krätze und Luna einfach sitzen, um sich stattdessen lieber mit einem Typen abzulenken. Allerdings ist auch das nicht wirklich von Erfolg gekrönt und plötzlich findet sie sich am Hausboot wieder. Dort muss sie mitansehen, wie perfekt und bereits vollständig die kleine Familie auch ohne sie wirkt. Diese Erfahrung gibt ihr einen Stich ins Herz.