Berlin – Tag & Nacht-Lynn: Das Baby-Geschlecht ist bekannt!

Die Schwangerschaftsuntersuchung ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ für Lynn eine lästige Pflicht. Sie nimmt nur die nötigsten Informationen zur Kenntnis und stellt kaum Fragen. Später wirft sie aber doch einen Blick auf die Ultraschallbilder – und fühlt sich verändert.

Bei Lynn steht eine weitere Routineuntersuchung an, doch sie würde sich am liebsten davor drücken. Emmi kann sie schließlich überreden, den Termin trotzdem wahrzunehmen, und begleitet sie fürsorglich in die Praxis. Während Lynn weiterhin stur nur das nötigste von der Ärztin wissen will, ist Emmi gerührt, als Lynn ihr zugesteht, von der Frauenärztin das Geschlecht des Kindes zu erfahren. Sie selbst will es aber zunächst gar nicht wissen.

Lynn bekommt ein Mädchen

Emmi ist ganz aus dem Häuschen, als sie erfährt, dass sie bald ein kleines Mädchen haben werden. In ihrem Überschwang sorgt sie unabsichtlich dafür, dass Lynn doch noch die frohe Botschaft erfährt. Allerdings versucht die werdende Mutter, das Thema nicht an sich ranzulassen und nach außen hin cool zu wirken. Als sie am Abend eher durch Zufall einen Blick auf eines der Ultraschallbilder riskiert, spürt sie zum ersten Mal für einen kurzen Moment einen kleinen Stich – nur diesmal nicht in ihrem Bauch. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.