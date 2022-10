Berlin – Tag & Nacht: Lynn blitzt bei Denny ab!

Denny hält in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nichts von Lynns Idee, spontan gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Krätze will in die Bresche springen und plant mit Lynn und Luna einen Camping-Trip. Emmi hält das für keine gute Idee. Liegt sie mit ihrer Einschätzung richtig?

Lynn blitzt mit ihrem Vorstoß, spontan gemeinsam in den Urlaub zu fahren, bei Denny ab. Als Krätze bemerkt, wie enttäuscht seine Schwester deswegen ist, beschließt er, selbst für ein paar Tage mit Lynn und Luna wegzufahren. Da so kurzfristig allerdings keine Ferienwohnung mehr zu bekommen ist, fasst Krätze spontan den Entschluss, mit den beiden zu campen.

Es kommt zum Streit mit Schmidti

Emmi versucht, es ihm auszureden, doch Krätze will ihr mit einem Probecamping mit Schmidti beweisen, wie viel Spaß alle dabei haben werden. Das Probecamping endet jedoch im totalen Chaos und führt zum Streit mit Schmidti. Krätze lenkt schließlich ein und überrascht Lynn mit einer großzügigen Geste. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.