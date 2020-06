Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Olivia bei Lukasz zu weit gegangen – und scheitert mit ihren Verführungsversuchen kläglich. Als Lukasz und Vivi ihr später die Meinung geigen, kommt Olivia ins Grübeln und will wissen, was ihre beste Freundin Milla zu der Sache meint.

Olivia merkt nicht, wie sehr sie Lukasz verletzt, als sie ihm nach dem abgelehnten Heiratsantrag auch noch reinwürgt, dass sie ihn nie geliebt hat. Während Vivi versucht, Lukasz aufzufangen, versteht Olivia nicht, was abgeht und rechtfertigt sich vor ihren Mitbewohnern. Sie hat doch nichts falsch gemacht! Entschlossen glaubt sie, dass es sicher ein leichtes Spiel wird, Lukasz wieder um den Finger wickeln und versucht, ihn zu verführen.

Lukasz lässt Olivia abblitzen

Doch da hat sie sich getäuscht: Lukasz lässt sie eiskalt abblitzen. Als Olivia daraufhin härtere Geschütze auffährt, um ihn für sich zu gewinnen, platzt Lukasz schließlich der Kragen. Geschockt fragt sich Olivia, ob sie vielleicht doch zu fies war und will die Sache auf vernünftigem Weg klären. Dazu kommt es jedoch nicht mehr.

Lukasz und Vivi wollen die Stadt verlassen

Denn Lukasz und Vivi eröffnen ihr, dass sie Berlin verlassen werden und rechnen hart mit ihr ab. Nun ist Olivia endgültig nachdenklich geworden und sucht das Gespräch mit Milla. Sie will wissen, ob sie tatsächlich so ein Monster ist, wie alle behaupten. Zum Glück kann Milla ihr ihre Selbstzweifel nehmen – und Olivia ist mehr als erleichtert, dass sie trotz allem immer noch Milla an ihrer Seite hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.