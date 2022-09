Berlin – Tag & Nacht: Lügen-Drama um Toni vor Gericht!

Dora signalisiert in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, dass sie vor Gericht nun doch zu Tonis Gunsten aussagen will. Wenig später zeichnet sich jedoch ein Rückzieher ab, weil Dylan das Model unter Druck setzt. Dora ahnt nicht, dass Dean ihr Geständnis mitgeschnitten hat.

Toni ist angespannt, als sie das Datum für ihre Verhandlung gegen Dylan erfährt. Als am selben Tag Dora im Kräsch auftaucht, setzt Toni sie kurzerhand vor die Tür. Später kommen ihr aber Zweifel, ob sie richtig gehandelt hat. Toni such Dora zu Hause auf, um sich anzuhören, was sie zu sagen hat. Tatsächlich scheint das Model jetzt die Seiten zu wechseln, weil sie vor Gericht nicht lügen will.

Dylan übt Druck auf Dora aus

Tonis zarte Hoffnung auf ihre Unterstützung droht sich jedoch wieder zu zerschlagen, als Dylan erneut Druck auf die labile Dora ausübt. Doch dank Dean hat Toni noch einen Trumpf in der Hinterhand. Er hat Doras Geständnis geschickt mit dem Handy aufgezeichnet. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.