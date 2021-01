Berlin – Tag & Nacht: Liebes-Comeback bei Krätze und Emmi?

Bei “Berlin – Tag & Nacht” waren Krätze und Emmi damals ein Paar. Doch die Beziehung ist später gescheitert. Die beiden sind sich zuletzt wieder näher gekommen – gibt es nun vielleicht sogar ein Liebes-Comeback?

Lynn (Laura Hink) will von Krätze (Marcel Maurice Neue) wissen, ob zwischen ihm und Emmi (Denise Duck) wieder etwas läuft. Dem ist zwar nicht so, aber ein einzigartiger Moment auf dem Hausboot ruft alte Erinnerungen wach. Dabei wird Krätze auch bewusst, warum Emmi seine große Liebe war.

Emmi wollte Krätze küssen

Krätze wird am Morgen von Lynn darauf angesprochen, ob zwischen Emmi und ihm wieder was geht. Entschlossen verneint er. Trotzdem ist auch Krätze sich unsicher, ob Emmi ihn nicht gestern küssen wollte. Doch als diese ihm später ihr Herz ausschüttet und erklärt, dass sie gefühlsmäßig noch an Jannes hängt und mit niemandem zurzeit etwas anfangen will, ist Krätze beruhigt.

Allerdings erlebt er auf dem Hausboot einen unverhofften Magic Moment mit Emmi. Am Abend muss sich Krätze schließlich eingestehen, dass er ziemlich genau weiß, warum er einmal so krass in diese Frau verliebt und sie seine Traumfrau war. Wie es weitrergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.