Berlin – Tag & Nacht: Liebes-Comeback bei Fabrizio und JJ?

Fabrizio ist in der WG bei „Berlin – Tag & Nacht“ total happy und will mit Joe auch eine Werkstatt eröffnen. Doch dann trifft ihn der Schlag: Plötzlich steht JJ vor der Tür! Die Situation scheint zwischen dem Ex-Paar dann völlig zu eskalieren. Es gibt aber auch einige Indizien für ein Liebes-Comeback.

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ waren Fabrizio und JJ damals DAS Traumpaar – das liegt aber schon einige Jahre zurück. Doch im Laufe der Beziehung flogen immer häufiger die Fetzen – schließlich kam dann das Liebes-Aus und sowohl Fabrizio als auch JJ haben die Stadt verlassen.

JJ taucht in der WG auf

Erst kürzlich ist Fabrizio wieder in den Kiez zurückgekehrt und will sich dort ein neues Leben aufbauen. Er ist nicht nur in die WG gezogen, sondern will mit Joe eine Werkstatt eröffnen – sowohl privat und beruflich könnte es für ihn (eigentlich) kaum besser laufen. Doch dann taucht plötzlich JJ auf – für Fabrizio ist das ein krasser Schock! Denn mit seiner Ex hat er eigentlich abgeschlossen. Er macht ihr bittere Vorwürfe, weil sie damals einfach abgehauen sei. Fabrizio kocht vor Wut und lässt seinen Frust an seinen Kollegen aus. Zu dem Zeitpunkt ahnt er nicht, dass JJ wieder in die WG einziehen will – das dürfte für eine erneute Eskalation sorgen.

Hat Fabrizio noch Gefühle für seine Ex?

Fabrizio behauptet, dass ihm JJ nichts mehr bedeutet. Seine Eifersucht hat er aber kaum unter Kontrolle – empfindet er doch noch mehr für sie? Denn als sie von ihrem Freund schwärmt, knallt es zwischen den beiden erneut. Nachdem Peggy begeistert von der Bar von JJ berichtet, rastet Fabrizio mal wieder aus. Dann fasst er den Entschluss, sich gemeinsam mit Ole doch mal das Szene-Location anzuschauen – dort trifft er auf JJ. Ob Fabrizio doch noch Gefühle für seine Ex hat? Und kommen die beiden doch wieder zusammen? Das zeigt RTLZWEI ab dem 17. Juni 2020 um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.