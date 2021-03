Berlin – Tag & Nacht: Liebes-Comeback bei Dean und Olivia!

Die Erleichterung von Olivia, dass Tristan bei “Berlin – Tag & Nacht” wahrscheinlich viele Jahre ins Gefängnis muss, ist groß. Reumütig entschuldigt sie sich bei ihren Freuden. Als sie mit Dean spricht, bittet er sie überraschend, bei ihm einzuziehen. Wie reagiert Olivia?

Olivia ist am Morgen erleichtert, als sie hört, dass Tristan wahrscheinlich für mehrere Jahre in den Knast muss. Einsichtig und reumütig fasst sie den Entschluss, wiedergutzumachen, was sie in den letzten Monaten angerichtet hat.

Olivia zieht ins Loft zurück

Zunächst bittet sie ihre ehemaligen Mitbewohner und Tara um Verzeihung, die nach anfänglicher Skepsis ihre Entschuldigung tatsächlich annehmen. Olivia darf sogar ins Loft zurückziehen. Amelie zeigt ihr zwar zunächst die kalte Schulter, doch schließlich kommt es auch zwischen ihnen zu einer vorsichtigen Annäherung.

Als sie Dean davon berichtet, überrascht der sie mit einem romantischen Vorschlag: Er will, dass sie zu ihm zieht. Olivia sagt verliebt zu und auch die anderen Bewohner der WG zeigen sich einverstanden. Nur Toni wirkt ein wenig reserviert und macht Olivia aus Sorge um ihren Bro schließlich eine warnende Ansage, Dean nicht noch einmal zu verletzen…