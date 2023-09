Berlin – Tag & Nacht: Liebes-Comeback bei Bruno und Katy?

Bruno möchte in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ für Jonas da sein und lässt in der Schule nichts unversucht, um ihn vor einer Strafe zu bewahren – und er hat Erfolg. Besonders Katy ist beeindruckt von Brunos Einsatz. Bei ihrem Ex weckt sie Hoffnung auf eine zweite Chance.

Als Bruno morgens sieht, wie Jonas von Lynn und Chiara geschnitten wird, will er seinem Sohn zur Seite stehen. Doch bevor er mit ihm reden kann, wird er von Katy davon abgehalten. Bruno soll sich ihrer Ansicht nach lieber aus Jonas‘ Angelegenheiten raushalten. Der sieht das zwar ein, nutzt allerdings dennoch seine Chance. Plötzlich ergibt sich nämlich die Gelegenheit, doch noch für Jonas da zu sein.

Elterngespräch über Jonas

Die Rektorin will mit Katy und ihm ein Elterngespräch über Jonas führen. Bei diesem Termin wächst Bruno regelrecht über sich hinaus. Er kann seinen Sohn tatsächlich vor einer Strafe bewahren, wofür ihm Katy großen Respekt entgegenbringt. Bruno bedeutet diese Reaktion so viel, dass er einen schwachen Funken Hoffnung für sich und Katy zu erkennen meint. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.