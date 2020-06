Berlin – Tag & Nacht: Liebes-Aus zwischen Joe & Peggy?

Als Joe bei „Berlin – Tag & Nacht“ ein Lunch-Date mit Peggy vergisst und stattdessen lieber mit seinen Kumpels in der Werkstatt abhängt, ist sie extrem enttäuscht von ihm. Später kommt es auch noch zu einem Missverständnis in der WG – für Peggy ist das Maß voll.

Zwischen Joe und Peggy läuft es bei „Berlin – Tag & Nacht“ derzeit nicht rund. Joe will lieber mit Fabrizio und Ole die Zeit verbringen – dabei vernachlässigt er Peggy. Sie zeigt sich enttäuscht und macht ihm später eine Ansage.

Joe vernachlässigt Peggy

Als Ole und Fabrizio am Morgen Witze auf Peggys Kosten reißen, fühlt die sich von Joe erneut im Stich gelassen, weil er sie in ihren Augen nicht vor seinen Freunden verteidigt. Als sie später auch noch ernüchtert feststellt, dass Joe wegen seiner Kumpels die Verabredung mit ihr zum Mittagessen vergessen hat, lässt sie ihrem Frust in der Schnitte freien Lauf, während Joe gleichzeitig das unbeschwerte Leben mit seinen Buddies in der Werkstatt genießt.

Es kommt zum Streit

Als es zwischen Peggy und Joe dann auch noch in der WG zu einem Missverständnis kommt, platzt Peggy der Kragen und sie macht Joe krasse Vorwürfe, dass sie sich von ihm zurückgesetzt fühlt. Es kommt zum Streit zwischen den beiden. Ob es möglicherweise sogar zum Liebes-Aus kommt? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.