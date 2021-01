Berlin – Tag & Nacht: Liebes-Aus bei Dean und Olivia!

Die ganze Wahrheit ist bei “Berlin – Tag & Nacht” rausgekommen! Amelie hat sich verplappert und gegenüber Milla gesagt, dass sie mit Dean geschlafen habe. Das hat nun böse Konsequenzen für ihn: Nachdem Olivia auch davon erfährt, macht sie mit Dean endgültig Schluss.

Olivia (Jéssica Sulikowski) macht mit Dean (Adonis Jovanovic) endgültig Schluss, nachdem Milla (Liza Waschke) ihn nachts wutentbrannt wegen des Seitensprungs mit Amelie (Pia Trümper) zur Rede gestellt hat. Diese wiederum ist am Boden zerstört, weil sie sich verplappert hat und möchte sich bei Dean entschuldigen.

Dean ist fassungslos

Dean fällt aus allen Wolken, als Milla mitten in der Nacht bei ihm auftaucht und ihn mit seinem Seitensprung mit Amelie konfrontiert – vor allem, weil Olivia alles mithört und Dean auf der Stelle schockiert verlässt. Hilflos versucht er, zu Olivia durchzudringen und sich ihr zu erklären, doch sie will in ihrem Schmerz nicht mehr mit ihm reden. Amelie bereut indes zutiefst, sich gegenüber Milla verplappert zu haben.

Olivia macht Schluss

Als sie sich bei Dean für ihr ungewolltes Geständnis entschuldigen will, rastet der völlig aus und rechnet frustriert mit ihr ab. Auch in Olivia verdrängt der Hass bald die Trauer – und sie stellt Dean zornig zur Rede… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.