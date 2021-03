Berlin – Tag & Nacht: Liebes-Aus bei Connor und Toni?

Connor würde mit Toni bei “Berlin – Tag & Nacht” gerne an die alten Zeiten anknüpfen. Doch in einigen Punkten kommen sie einfach nicht auf einen Nenner: Während Toni für die Umweltgruppe zu allem bereit ist, gibt es für Connor Grenzen. Finden sie einen Kompromiss?

Connor strengt sich weiter an, damit seine Beziehung zu Toni wieder so wie früher wird. Doch prompt macht Aaron ihm seine Pläne erneut zunichte, indem er Toni zu den Gleisen am Baugelände bestellt. Diese will er sprengen, um die Zulieferkette für die Baumaterialien zu durchbrechen.

Kann Toni von Connor überzeugt werden?

Connor weigert sich mitzumachen und hofft, Toni ebenfalls überzeugen zu können. Doch sie macht ihm unmissverständlich klar, dass sie an der Aktion festhält. Und damit nicht genug: Toni äußert Bedenken, ob sie weiter mit Connor zusammen sein kann, wenn ihre Einstellungen so sehr auseinandergehen und er nur ihretwegen bei den Aktivisten dabei ist…