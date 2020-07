Berlin – Tag & Nacht: Lennox provoziert Fabrizio!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ kocht Fabrizio innerlich, weil JJ und Lennox heiraten werden. Dennoch versucht er, cool zu bleiben und gute Miene zum bösen Spiel zu machen. In einem Gespräch wird er dann aber so von Lennox provoziert, dass er ausflippt. Das hat Folgen.

Fabrizio kann am nächsten Morgen immer noch nicht fassen, dass JJ tatsächlich Lennox heiraten will. Seinen Frust verbirgt er jedoch und tut nach außen hin so, als würde ihm die Verlobung rein gar nichts ausmachen. Auf keinen Fall will sich Fabrizio von Lennox provozieren lassen, als dieser das Gespräch mit ihm sucht.

JJ zeigt sich fassungslos

Doch der lässt keine Möglichkeit aus, um Fabrizio zu triggern, sodass der ihm schließlich doch eins auf die Nase gibt. Während JJ daraufhin fassungslos glaubt, dass Fabrizio seine Eifersucht nicht unter Kontrolle hat, ärgert der sich bereits über sich selbst, die Kontrolle verloren zu haben. Am Ende kommt es zu einer heftigen Konfrontation zwischen JJ und Fabrizio… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.