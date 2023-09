Berlin – Tag & Nacht: Lennart verliert wegen Frank die Nerven!

Lennart ist sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ sicher, dass Frank seine Sachen durchsucht hat und nicht einfach nur beim Aufräumen helfen wollte. Doch bei Amelie und Milla stößt er mit seiner Theorie auf Unverständnis, schließlich ist er genauso Gast wie Frank auch.

Als Lennart am Morgen Frank dabei beobachtet, wie er an seine Schulsachen geht, verliert er kurz die Nerven. Frank soll die Finger von seinem Kram lassen! Doch Milla nimmt Lennart den Wind aus den Segeln und findet es sogar nett, dass Frank die Dinge wegräumt, die Lennart liegen lässt. Und auch Amelie kann nicht so recht verstehen, warum Lennart so einen Aufriss macht.

Lennart fühlt sich von Frank provoziert

Aber als Lennart sich weiter von Frank provoziert fühlt, platzt ihm der Kragen und er will Frank auf seinen Platz verweisen: Er ist hier nur Gast! Doch als Milla Lennart unsanft darauf aufmerksam macht, dass er auch nur Gast ist, muss Lennart sich geschlagen geben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.