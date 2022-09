Berlin – Tag & Nacht: Leni will ausziehen!

Leif kann die Nähe zu Leni im Loft in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ kaum noch ertragen. Nachdem die beiden einmal mehr aneinandergeraten sind, denkt Leni offen über ihren Auszug nach. Schmidti redet Leif ins Gewissen und warnt ihn davor, einen großen Fehler zu begehen.

Leif ist im Loft von Lenis Nähe zunehmend überfordert. Am Morgen gerät er schon wieder mit ihr aneinander. Das hat Folgen: Leni denkt nämlich auf einmal laut über einen Auszug nach. Leif sucht zunächst Ablenkung bei Schmidti, der ihm jedoch eine deutliche Ansage macht. Er findet, dass Leif gerade dabei ist, den größten Fehler seines Lebens zu begehen.

Leif will sich mit Leni aussprechen

Doch der dickköpfige Leif will so etwas nicht hören. Er haut ab. Trotzdem haben Schmidtis Worte ihre Wirkung nicht verfehlt. Leif kommt ins Grübeln. In ihm reift langsam aber sicher der Gedanke, sich mit Leni auszusprechen.