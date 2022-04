Berlin – Tag & Nacht: Leni verdreht Joe den Kopf!

Als Hannas Freundin Leni in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ allein bei Joe in der WG auftaucht, ist er zunächst enttäuscht. Sie möchte offenbar länger bleiben, aber Joe weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Nach Lenis Trip in die Stadt entspannt sich die Stimmung deutlich.

Joe soll sich um Leni kümmern

Er soll sich doch bitte mehr um Leni kümmern. Joe will sich Mühe geben. Als er auf einmal einen Anruf von Leni erhält, der plötzlich abbricht, macht er sich große Sorgen. Er befürchtet, dass ihr etwas zugestoßen ist. Doch letztlich stellt sich alles als Missverständnis heraus. Joe ist erleichtert und verbringt mit Leni einen unverhofft lustigen Abend. Er muss sich eingestehen, dass er froh ist, dass endlich mal wieder frischer Wind in die WG kommt.