Berlin – Tag & Nacht: Leni und Tom kommen sich näher!

Beim Einkaufen für die WG-Party kommen sich Leni und Tom in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ näher. Am Abend setzen die beiden ihren Flirt munter fort. Ein Kuss liegt in der Luft. Leni ahnt nicht, dass sie Leif damit verletzt. Denn er ist bis über beide Ohren in sie verliebt.

Leni und Leif beschließen morgens, erneut eine kleine WG-Party zu veranstalten. Leni ist dankbar, als Tom zusagt, mit ihr die benötigten Einkäufe zu erledigen. Dabei kommen sich beide zunehmend näher und Leni ist im Begriff, sich richtig in ihn zu vergucken. Unschlüssig, ob Tom es mit ihr genauso geht, fiebert Leni der abendlichen Party entgegen.

Leif ist auch in Leni verknallt

Sie ahnt nicht, dass Leif, der sich bis über beide Ohren in sie verknallt hat, seinerseits plant, sich seinem Schwarm heute zu nähern. Auf der Party wird Leni das Gefühl nicht los, dass Tom insgeheim mit ihr flirtet. Schließlich fasst sie sich ein Herz und spricht ihn in einem scheinbar unbeobachteten Moment darauf an. Plötzlich liegt zwischen beiden ein Kuss in der Luft. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.