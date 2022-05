Berlin – Tag & Nacht: Leni ist von Leif enttäuscht!

Leif ist von dem Talent von Leni als Zeichnerin in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ begeistert und will sie im Tattoo-Studio unterbringen. Er stiehlt einige Skizzen und zeigt sie seinem Chef. Der reagiert wohlwollend, aber Leni ist enttäuscht: Leif hat ihr Vertrauen missbraucht.

Leif ist am Morgen total geflasht, als er eine Skizze von Leni sieht. Er findet, dass sie aus diesem Talent unbedingt etwas machen muss. Mit solchen Zeichnungen könnte sie sogar Geld verdienen! Leni reagiert jedoch reserviert auf Leifs Vorschlag. Ihre Zeichnungen sind etwas sehr Persönliches für sie. Leif checkt das aber ganz gar nicht, denn er fährt in seinem Kopf bereits einen ganz eigenen Film und will Leni nun als Tätowiererin bei Krause unterbringen.

Leif hat das Vertrauen von Leni missbraucht

Um ihn zu überzeugen, klaut er Lenis Notizbuch und zeigt es seinem Chef. Der ist tatsächlich angetan und könnte sich vorstellen, Leni unter seine Fittiche zu nehmen. Als Leif ihr die gute Nachricht präsentieren will, reagiert sie jedoch gar nicht wie erwartet. Leni geht das alles viel zu schnell. Zudem ist sie tief enttäuscht von Leif, weil er ihre sehr persönlichen Skizzen einem Fremden gezeigt hat. Viel zu spät realisiert schließlich auch Leif, dass er Lenis Vertrauen missbraucht hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.