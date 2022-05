Berlin – Tag & Nacht: Leni gibt Leif einen Korb!

Leif schafft es in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, Leni vorübergehend von ihrem Liebeskummer wegen Tom abzulenken. Sie ist gerührt und bedankt sich für die Unterstützung. Leif ist für sie der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Doch er wäre gerne mehr als das.

Leni leidet immer noch an Liebeskummer wegen Tom. Leif versucht nach Kräften, sie davon abzulenken. Er überredet sie zu einer gemeinsamen Mal-Aktion in der WG und erreicht damit tatsächlich sein Ziel: Leni hat Spaß. Leif ist allerdings immer noch heimlich in sie verliebt und genießt jede Sekunde mit seinem großen Schwarm.

Leni serviert Leif ab

Am Abend bedankt sich Leni für seinen Beistand und versichert ihm lächelnd, dass er der beste Freund ist, den man sich vorstellen kann. Leif bemüht sich, gute Miene zum für ihn unglücklichen Spiel zu machen. Er muss leider weiter damit klarkommen, dass Leni seine Gefühle nicht erwidert.