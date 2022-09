Berlin – Tag & Nacht: Leni gerät in Lebensgefahr!

Leif hat in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ eine Überraschung für Leni: Das Wohnmobil ist einsatzbereit. Gemeinsam mit ihren Freunden feiern sie am See. Leif freut sich schon auf den Portugal-Trip. Doch der schöne Tag nimmt eine dramatische Wendung. Leni droht zu ertrinken.

Leif ist happy, weil er Leni endlich mit dem fahrtüchtigen Wohnmobil überraschen kann. Zusammen mit ihren Freunden wollen sie die Einweihung des Wagens am See feiern. Leni so glücklich zu sehen, gibt Leif einen neuen Motivationsschub. Er will sich jetzt erst recht bei seiner Physiotherapie reinhängen, um für den Portugal-Trip mit ihr fit zu werden.

Leni droht zu ertrinken

Doch der bis dahin so schöne Tag nimmt plötzlich eine dramatische Wendung. Aus heiterem Himmel gerät Leni in Lebensgefahr. Sie droht, im See zu ertrinken. Leif versucht verzweifelt, sie aus dem Wasser zu ziehen. Aber seine körperliche Beeinträchtigung macht es ihm schwer. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.