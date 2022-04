Berlin – Tag & Nacht: Leif verknallt sich in Leni!

Leif hat in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ von Krause den Auftrag bekommen, allein das Tattoo-Studio zu beaufsichtigen. Dort stattet ihm Leni einen Überraschungsbesuch ab und lässt sich spontan tätowieren. Leif kann nicht verhindern, dass er sich dabei in sie verknallt.

Leif ist voller Stolz, nachdem Krause ihm am Vortag einen Schlüssel für das Tattoo-Studio überreicht hat. Er soll bereits heute den Laden allein beaufsichtigen. Dafür lehnt Leif sogar Lenis Angebot ab, mit ihr seine „Beförderung“ zu feiern, da er Krause auf keinen Fall enttäuschen will. Stattdessen überrascht ihn Leni später zu seiner Freude auf der Arbeit.

Leif kann Leni nicht widerstehen

Sie verliebt sich spontan in eins seiner Motive und möchte, dass Leif es ihr sticht. Er zögert zunächst, kann aber Lenis Charme letztlich nicht widerstehen und stimmt zu. Beim Tätowieren kommen sich die beiden näher. Leif kann nicht verhindern, dass er sich in einem Magic Moment in Leni verknallt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.