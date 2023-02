Berlin – Tag & Nacht: Leif und Vanessa kommen sich näher!

Leif und Vanessa kommen sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ bei ihrem Date näher. Doch die gute Stimmung hält nicht lange. Im Streit platzt Chiara vor Vanessa mit der Info heraus, dass Leif vor ihr bereits etwas mit Toni hatte. Enttäuscht flüchtet Vanessa aus dem Loft.

Angestachelt von den geringen Erwartungen ihrer Mitbewohner plant Vanessa ein Hammer-Date für Leif. Dabei lässt sie sich auch von Toni nicht helfen. Tatsächlich ist das Date ein voller Erfolg und Leif und Vanessa kommen sich um einiges näher. Doch als Chiara dann aufgebracht verrät, dass Leif vor ihr schon etwas mit Toni hatte, gerät Vanessa mit ihrer Freundin in einen Streit.

Leif fühlt sich von Vanessa ertappt

Vanessa spricht völlig schockiert Leif auf seine Vergangenheit an. Er fühlt sich ertappt, kann aber letztlich nur bestätigen, dass Chiara recht hat. Enttäuscht und wütend flüchtet Vanessa aus dem Loft. Für sie ist es nun unmöglich, an einem Ort zu bleiben, an dem sie von Toni belogen und von Leif so hintergangen wurde. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.