Berlin – Tag & Nacht: Leif ist niedergeschlagen!

Leif fühlt sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ wie vor den Kopf gestoßen, als Lenis Postkarte aus Südfrankreich im Loft eintrifft. Sie erwähnt ihn mit keinem Wort. Doch später taucht ein ganzer Brief von Leni an Leif auf. Er ist happy, als er ihre schönen Worte liest.

Leif ist niedergeschlagen, als er die Postkarte sieht, die Leni aus Südfrankreich ans Loft geschickt hat. Ihm ist darauf kein einziges persönliches Wort gewidmet. Als Leif dann auch noch erfahren muss, dass Leni sogar den Teams des Tattoo-Studios und des Kräsch eigene Karten geschickt, fühlt er sich vollends vor den Kopf gestoßen.

Liebesfrust bei Leif

Immer mehr steigert er sich in seinen Liebesfrust hinein. Doch dann taucht ein ganzer Brief auf, den Leni nur an Leif geschrieben hat. Er war zunächst im Poststapel untergegangen. Leif ist happy, als er Lenis schöne und berührende persönliche Worte liest. Er fühlt sich versöhnt und kommt zu der Einsicht, dass er den Liebeskummer überwinden kann. Nun ist er sicher: Für ihn wird es ein Leben nach Leni geben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.