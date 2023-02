Berlin – Tag & Nacht: Leif hilft Vanessa aus ihrer Notsituation!

Leif hilft Vanessa in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ selbstlos aus ihrer Notsituation, nachdem sie ihre Miete im Loft nicht zahlen kann. Er erkennt: Hinter ihrer Fassade steckt ein sehr selbstkritischer Mensch. Er muss zugeben, dass er sich durchaus zu ihr hingezogen fühlt.

Als am Morgen im Loft dicke Luft herrscht, weil Toni und Vanessa sich gegenseitig angiften, geht Leif entschlossen dazwischen und versucht zu vermitteln. Während Vanessa sich von Tonis Forderung, ab sofort Miete zu bezahlen, überfahren fühlt, kann diese nicht verstehen, was daran das Problem sein soll. Auch Leif findet das eigentlich in Ordnung. Trotzdem will er versuchen, noch einmal mit Vanessa zu reden.

Leif fühlt sich zu Vanessa hingezogen

Dabei wird ihm schnell klar, dass hinter ihrer harten Fassade eigentlich ein ziemlich selbstkritischer Mensch steckt. Kurzentschlossen tut er in Tonis Gegenwart so, als hätte Vanessa die Miete längst bezahlt und streckt ihren Anteil einfach vor. Als Vanessa sich aufrichtig bei ihm bedankt und ihm dabei ziemlich nahekommt, muss Leif sich eingestehen: Er fühlt sich vielleicht schon ein bisschen zu ihr hingezogen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.