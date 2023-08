Berlin – Tag & Nacht-Leif: Gefühls-Beichte an Toni!

Leif startet in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mehrere Anläufe, um Toni seine Gefühle zu gestehen. Doch immer wieder kommt ihm etwas Neues in die Quere. Schließlich gibt er ernüchtert auf und redet sich ein, dass es besser wäre, wenn er und Toni nur gute Freunde sind.

Leif hängt der Kuss mit Toni noch nach. Doch als er mit ihr darüber reden will, glaubt er plötzlich, dass Toni ihn einfach nur in die Friendzone steckt. Ermutigt durch Schmidti fasst er sich trotzdem ein Herz. Nun will er ihr beichten, dass er etwas für sie empfindet. Doch dann kommt ihm auf einmal ein wirklich cooles Jobangebot aus Amsterdam dazwischen. Wenn er das annimmt, müsste er Berlin für zwei lange Monate verlassen.

Leif will Toni seine Gefühle gestehen

Als er dann einen weiteren Versuch startet, um Toni seine Gefühle zu gestehen, kommt ihm Sascha in die Quere. Leif streicht die Segel. Vielleicht ist es auch besser so. Könnte es wirklich sein, dass Toni der Kuss egal war und er sich das Ganze nur einbildet? Oder ist es doch möglich, dass sie seine Gefühle erwidern könnte? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.