Berlin – Tag & Nacht: Lara nimmt Toni als Geisel!

Am Tag der Bio-Abi-Prüfung wird Toni bei „Berlin – Tag & Nacht“ im Klassenzimmer von Lara überrascht, die sie mit einer Schusswaffe bedroht und als Geisel nimmt. Connor und Dean stürmen ins Schulgebäude, um zu deeskalieren. Doch sie machen alles nur noch schlimmer.

Toni ist morgens vor ihrer Bio-Abi-Prüfung gerührt, als Connor und Dean vor der Schule aufschlagen, um ihr Glück zu wünschen. Sie tut ihr Möglichstes, um sich zu konzentrieren, doch Laras bedrohlicher Besuch vom Vorabend geht ihr einfach nicht aus dem Kopf. Als Dean und Connor Lara wenig später mit einer Waffe in die Schule gehen sehen, sind sie sofort alarmiert: Toni ist in Gefahr!

Schule muss evakuiert werden

Doch bevor die beiden etwas unternehmen können, ist sie bereits im Klassenzimmer und schickt alle raus bis auf Toni. Während die Schule sofort evakuiert wird und alle Schüler und Lehrer panisch hinausstürmen, wagen sich Connor und Dean mutig hinein, um Toni zu retten. Denn Lara ist gekommen, um sie umzubringen – aus Rache für ihren Bruder. Toni versucht, auf die Bewaffnete einzuwirken und sie von ihrem Vorhaben abzubringen.

Die Situation wird immer bedrohlicher

Just in diesem Augenblick sieht Lara in der Tür Dean und Connor stehen, die Toni helfen wollen. Sie flippt völlig aus und die Situation wird immer bedrohlicher. Als plötzlich Tonis Handy klingelt, nimmt diese all ihren Mut zusammen und das Telefonat an. Ein Polizist will mit Lara sprechen: Ihr Bruder ist hier! Lara bricht zusammen, als sie Renés Stimme hört, der sie zum Aufgeben überreden will. Wird Lara sich von ihm zur Raison bringen lassen?