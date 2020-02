Berlin – Tag & Nacht: Lara flippt völlig aus!

Toni will Lara bei „Berlin – Tag & Nacht“ gerne in die Clique integrieren und nimmt sie zum Bouldern mit. Doch nachdem sich Dean versehentlich auf den Rucksack von Lara setzt, verliert diese völlig die Beherrschung. Was ist bloß in das schüchterne Mädchen gefahren?

Als Toni am Morgen mitbekommt, wie Lara von ihren Mitschülern drangsaliert wird, bekommt sie Mitleid mit ihr und lädt sie zum gemeinsamen Bouldern mit den Freunden ein. Nachdem sie in Laras Rucksack zufällig eine Menge Medikamente entdeckt, ist sie zunächst irritiert.

Lara flippt plötzlich total aus

Doch schnellt wischt sie ihre Verwunderung beiseite, weil sie erleichtert feststellt, dass Lara trotz ihrer Schüchternheit gut in den Freundeskreis aufgenommen wird. Kurz darauf setzt Dean sich jedoch aus Versehen auf Laras Rucksack und die Freunde bekommen verwundert mit, wie das sonst so ruhige Mädchen total ausflippt. Wenig später erwischt Lara die anderen dabei, wie sie sich über ihr seltsames Verhalten lustig machen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.