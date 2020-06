Berlin – Tag & Nacht: Läuft was zwischen Peggy und Theo?

Peggy und Joe hatten es bei „Berlin – Tag & Nacht“ zuletzt nicht einfach. Immer wieder flogen zwischen dem Paar die Fetzen. Dann tauchte auch noch Theo auf, welcher für ordentlich Zündstoff sorgt – doch genau er scheint sich jetzt an Peggy ranzumachen und lädt seine Ex auf ein Date ein.

Peggy ist wütend auf Joe, weil er kürzlich dumme Machosprüche über sie rausgehauen hat – und dummerweise kriegt ihr Ex Theo alles mit. Wenig später erhält Peggy ein mysteriöses Schreiben inklusive Einladung zum Date. Ob Joe dahintersteckt?

Peggy ist sauer auf Joe

Peggy ist am Morgen immer noch sauer auf Joe wegen seiner Machosprüche über sie im Streit mit Theo. Ein halbherziger Versöhnungsversuch seinerseits geht gründlich in die Hose und zu allem Überfluss taucht auch noch Theo auf, der den Zwist der beiden hautnah mitbekommt. Als Peggy kurz darauf einen anonymen Brief mit einer Entschuldigung und einer Einladung zu einem Date erhält, denkt sie zunächst, dass er von Joe stammt. Doch bei dem Treffen steht zur ihrer großen Verwunderung plötzlich Theo vor ihr. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.