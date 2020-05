Berlin – Tag & Nacht: Lässt Olivia jetzt Lukasz im Stich?

Olivia hat bei „Berlin – Tag & Nacht“ aus Rache mit einem anderen Typ geschlafen. Sie dachte, dass Lukasz seiner Ex nach läuft – stattdessen ging es aber um seine Mutter. Nach dem ONS plagt Olivia das schlechte Gewissen gegenüber Lukasz. Als Wiedergutmachung begleitet sie ihn nach Polen, um seine kranke Mutter zu besuchen.

Doch später bringt ein verlockendes Angebot von Piet sie wieder in die Bredouille. Olivia hat am Morgen große Mühe, ihren Rache-ONS Max aus dem Loft zu werfen, ohne dass Lukasz davon Wind bekommt. Reumütig will sie ihren Fehler später wieder gut machen und bietet Lukasz an, mit ihm nach Polen zu seiner kranken Mutter zu fahren, worüber der sich sehr freut.

Ist ihr die Karriere wichtiger?

Olivia nimmt sich daraufhin fest vor, ein besserer Mensch zu werden. Doch als Piet ihr das Angebot macht, als Assistentin der Geschäftsführung zu arbeiten, hadert sie mit sich, was ihr wichtiger ist: Wiedergutmachung oder Karriere? Für was wird sie sich entscheiden? Die neue Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.