Berlin – Tag & Nacht: Kuss zwischen Milla und Henry!

Eigentlich war Milla bei „Berlin – Tag & Nacht“ fest entschlossen, sich Henry aus dem Kopf zu schlagen, um Olivia nicht zu verletzen. Doch dann wird sie von ihren Gefühlen übermannt und es kommt zum Kuss. Milla erkennt, dass sie einen Schlussstrich ziehen muss.

Milla ist noch immer mies gelaunt wegen Henry. Olivia zuliebe, die heute Geburtstag hat, will sie sich jedoch zusammenreißen und so tun, als wäre alles in bester Ordnung. Zunächst schafft sie es auch, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und kräftig mitzufeiern, obwohl sie den Anblick von Olivia und Henry in trauter Zweisamkeit kaum erträgt. Als Henry ihr erneut zu nahe kommt, flüchtet sie überfordert aus der Situation.

Milla und Henry kommen sich näher

Doch er folgt ihr – und es kommt zwischen ihnen wieder zu einem Kuss, aus dem sich schnell mehr entwickelt. Im letzten Moment werden die beiden allerdings von Olivia unterbrochen, die auf der Suche nach Henry ist. Milla kann selbst nicht glauben, was da gerade passiert ist und wird von ihrem schlechten Gewissens gegenüber Olivia geplagt. In einer ruhigen Minute macht sie Henry darum klar, dass aus ihnen beiden niemals etwas wird. Milla will nur eins: Diesen Mann endgültig aus ihrem Leben streichen. Die ganze Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.