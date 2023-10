Berlin – Tag & Nacht: Kuss-Eklat bei Toni und Sascha!

Toni hat in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ einen Hexenschuss, doch Sascha weicht ihr kaum von der Seite, um ihr helfen zu können. Bei einem nahen Moment, lässt sich Sascha zu einem zärtlichen Kuss auf Tonis Nacken hinreißen, doch der wird von ihr gar nicht gut aufgenommen.

Als Toni morgens mit einem Hexenschuss aufwacht, will Sascha in diversen Lebensbereichen seine Hilfe anbieten, was von Toni abgelehnt wird. Nichtsdestotrotz besorgt Sascha ihr aufmerksam ein Wärmepflaster, das Toni sich von ihm auf den Rücken kleben lässt. Durch den nahen Moment lässt Sascha sich dazu hinreißen, ihr einen zärtlichen Kuss auf den Nacken zu geben, woraufhin Toni ihn sauer in die Schranken weist. Als er Malte eine beschönigte Version des Vorfalls erzählt, wäscht dieser seinem Kumpel den Kopf. Das lässt Sascha tatsächlich nachdenklich werden.

Toni reagiert sauer

Versöhnlich sucht er das Gespräch mit Toni und schenkt ihr eine Klingel, um ihr zu Diensten zu stehen. Nach kurzem Zögern nimmt Toni das Geschenk samt Entschuldigung an. Als Sascha sich beim gemeinsamen Grillen dabei erwischt, wie er Toni anschmachtet, fragt er sich verwundert selbst, wieso er diese Frau nicht einfach abhaken kann. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.