Berlin – Tag & Nacht: Krankenhaus! Lebt Dylan noch?

Lebt Dylan noch? Toni musste sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ in der vergangenen Nacht in Notwehr gegen den Modefotografen verteidigen. Als sie erfährt, dass er im Krankenhaus liegt, überlegt das Model, sich der Polizei zu stellen, um dort die Wahrheit zu erzählen.

Toni fragt sich nach dem Horror der letzten Nacht völlig panisch, was mit Dylan passiert ist. Das Model ist in größter Sorge, ob er überlebt hat – und wenn ja, ob er sie anzeigen könnte. In der Hoffnung, entlastendes Material zu finden, geht sie deshalb mit Freund Connor die Aufnahmen der Sicherheitskameras durch. Doch die sind eher belastend für Toni, da man nicht klar erkennen kann, dass sie aus Notwehr gehandelt hat.

Toni will Milla alles gestehen

Völlig fertig ist sie kurz davor, Milla zu gestehen, was passiert ist. Aber dann erfährt sie von ihrer Kollegin Jenna, dass Dylan bewusstlos im Krankenhaus liegt. Hilflos und verunsichert glaubt Toni nun, sich stellen zu müssen, bevor Dylan, falls er wieder erwachen sollte, weitere Lügen verbreiten kann.