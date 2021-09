Berlin – Tag & Nacht: Krätze wird schwer vom Schicksal getroffen!

Die Suche von Krätze in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nach einer neuen Stelle bleibt erfolglos. Auf dem Rat von Schmidti hin versucht er es in der Waschstraße. Dann der Schock: Sein alter Arbeitgeber steht vor dem Nichts. Krätze hat Panik: Wird ihn das Schicksaal ebenso hart treffen?

Um sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, sucht Krätze verzweifelt einen Job. Als Schmidti vorschlägt, mal bei ihrer alten Arbeitsstelle in der Waschstraße vorbeizuschauen, steigt die Stimmung. Zumindest wäre das eine Möglichkeit. Schließlich hängt von seiner finanziellen Zukunft auch ab, ob Lynn in ein Mutter-Kind-Heim muss. Doch als die beiden an der Waschstraße ankommen, müssen sie feststellen, dass das Unternehmen nicht mehr existiert.

Könnte Krätze alles verlieren?

Der Besitzer musste harte Schicksalsschläge einstecken und hat alles verloren. Das schürt bei Krätze die Angst, dass es ihm ähnlich ergehen könnte. Auch er steht vielleicht kurz davor, alles zu verlieren. Verzweifelt weiß er nicht, wie es weitergehen soll, und muss Lynn schweren Herzens gestehen, dass er nicht versprechen kann, dass sie bei ihm bleiben darf. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.