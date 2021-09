Berlin – Tag & Nacht-Krätze und Emmi: Endgültiger Schlussstrich?

Lynn zieht mit Krätze und Emmi in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ an einem Strang. Das Jugendamt hält sie für geeignet, sich um das Baby zu kümmern. Nachdem diese Hürde überwunden ist, schockt Emmi Krätze mit der Idee, ein neues Leben auf dem Land beginnen zu wollen. Ziehen sie wirklich einen Schlussstrich in Berlin?

Krätze, Emmi und Lynn gelingt es, an einem Strang zu ziehen. Als das Jugendamt ihnen erneut einen Besuch abstattet, machen sie tatsächlich eine überraschend gute Figur. Doch obwohl der Termin auch so ziemlich glatt läuft, prescht Emmi plötzlich vor und macht in Gegenwart der Sozialarbeiterin deutlich, dass sie mit ihrer kleinen Familie der Großstadt den Rücken kehren und aufs Land ziehen will.

Emmi hat andere Pläne für die Zukunft

Wenn das Baby erst mal da ist, möchte sie ihr Leben völlig umkrempeln. Krätze kann nicht fassen, dass er und Emmi anscheinend so unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft haben. Als er Schmidti sein Herz ausschüttet, macht dieser ihm klar, dass Krätze dringend mit Emmi reden muss.