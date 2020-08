Berlin – Tag & Nacht: Jade will Schmidti aufgeben!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist es für die Hausboot-Clique eine ungewisse Zeit: Seit der Operation liegt Schmidti im Koma. Bisher gibt es kein Anzeichen dafür, dass er bald aufwachen wird. Jade hat mit dem Gedanken gespielt, die Geräte abzustellen. Doch Krätze will um seinen Bro kämpfen.

Krätze (Marcel Maurice Neue) kann und will nicht akzeptieren, dass Schmidti (Alexander Freund) sterben muss – und ist außer sich, als er erfährt, dass Jade (Laura Vetter) die Maschinen abstellen will. Bevor es soweit ist, muss er unbedingt ein letztes klärendes Gespräch mit seinem Bro führen.

Krätze will Schmidti nicht aufgeben

Nach einer schlaflosen Nacht kommt es am Morgen sofort zur wieder Konfrontation zwischen Krätze und Jade. Denn diese hat gerade Schmidtis Eltern über ihren Plan informiert, die Maschinen abschalten zu lassen, um Schmidti weiteres Leid zu ersparen. Krätze wirft ihr jedoch vor, dass sie ihn umbringen will. Für Krätze ist klar: Er kann und will Schmidti nicht aufgeben – entgegen jeder Vernunft.

Er macht Jade eine krasse Ansage

Selbst eine weitere Videobotschaft seines todkranken Bros kann ihn nicht umstimmen. Erst als er Jade durch seine Worte tief verletzt und sie ihm darauf eine wütende Ansage macht, wird ihm klar, wie egoistisch er sich verhalten hat. Er bittet sie, Schmidti noch ein letztes Mal sehen zu dürfen, um sich selbst von der Aussichtslosigkeit seiner Situation zu überzeugen… Die ganze Folge zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.