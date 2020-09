Berlin – Tag & Nacht-Krätze: Seine Halbschwester Lynn wird geschlagen!

Das hat wohl bisher noch nicht jeder Fan von “Berlin – Tag & Nacht” gewusst: Krätze hat eine Halbschwester! Doch als er sie im Heim besucht, trifft ihn der Schlag. Deshalb setzt er alles daran, sie dort rauszuholen.

In dem Heim wird Lynn aufs Übelste gemobbt – für Krätze ist das ein krasser Schock. Seine Halbschwester ist den Mitbewohnerinnen komplett ausgesetzt und kann sich nicht dagegen wehren. Krätze will nicht länger zuschauen und will sie deshalb aus dem Heim holen.

Lynn wird im Heim gemobbt

Krätze (Marcel Maurice Neue) und Schmidti (Alexander Freund) trifft fast der Schlag, als sie Lynn in dem Heim besuchen. Die Zustände sind dort katastrophal. Direkt vor Ort bekommen die beiden Jungs mit, dass Lynn erneut von zwei Mitbewohnerinnen gemobbt wird. Krätze greift sofort ein und steht seiner Halbschwester zur Seite. Er spricht danach mit der Heimleitung – aber ihr sind die Hände gebunden. Dennoch will Krätze ihr unbedingt helfen.

Kommt sie mit aufs Hausboot?

Lynn hofft, dass ihr Halbbruder sie aus dem Heim holen kann und mit aufs Hausboot ziehen kann. Seine Freunde haben ihm jedoch empfohlen, erstmals nichts zu überstürzen. Später fährt Krätze erneut ins Heim – und dort macht er eine schockierende Entdeckung: Er bekommt mit, dass Lynn von ihren Mitbewohnerinnen sogar geschlagen wird.

Krätze will für Lynn da sein

Dann fasst er sich ein Herz und verspricht ihr, sie aus dem Heim zu holen – ob er das tatsächlich aber halten kann? Und wird er Lynn mit aufs Hausboot nehmen? Das könnte bei den anderen Bewohnern auf dem Hausboot wohl erstmal für Diskussionen sorgen. Krätze meint aber, er ist Lynn etwas schuldig ist – schließlich war er die letzten Jahre nicht für sie und will ihr damit was zurückgeben. RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.