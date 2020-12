Berlin – Tag & Nacht: Krätze kämpft um Lynn!

Krätze setzt sich bei “Berlin – Tag & Nacht” bei der Jugendamtsmitarbeiterin vehement dafür ein, dass Lynn wieder zu ihm aufs Hausboot ziehen darf. Unterstützung bekommt er wider Erwarten von Basti, der von Emmi eingenordet wurde. Am Ende geht der Plan wirklich auf…

Krätze (Marcel Maurice Neue) weiß nach der erneuter Flucht von Lynn (Laura Hink) nicht, wie es weitergehen soll. Nach einer Ansage von Emmi (Denise Duck) entscheidet er sich dazu, Frau Schröckert vom Jugendamt zu einer letzten Aussprache aufs Hausboot einzuladen und Klartext zu reden. Wie ein Löwe kämpft Krätze für seine Schwester, doch zunächst ohne Erfolg.

Darf Lynn wieder aufs Hausboot?

Als jedoch plötzlich Basti (Martin Wernicke) in das Gespräch platzt und erklärt, die Anzeige zurückgezogen zu haben und für Lynns Verbleib an der Schule sorgen zu wollen, gibt Frau Schröckert tatsächlich ihr Okay, dass Lynn zu Krätze zurück aufs Hausboot ziehen darf. Die Freude ist groß. Als klar wird, dass Emmi hinter Bastis Rückzieher steht, schleift Krätze seine Halbschwester noch am selben Abend ins Loft, wo sich Lynn demütig und dankbar mit Emmi versöhnt.