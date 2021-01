Berlin – Tag & Nacht: Krätze hat wieder Gefühle für Emmi!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” unternimmt die Hausboot-Crew einen schönen Tag beim Bubble-Ball. Krätze wird immer mehr klar,dass er wohl doch wieder Gefühle für Emmi hat – eine Beziehung mit ihr will er aber vorerst nicht.

Auf dem Hausboot haben Emmi (Denise Duck), Krätze (Marcel Maurice Neue), Schmidti (Alexander Freund) und Lynn (Laura Hink) jede Menge Spaß beim Bubble-Ball. Abends gesteht Krätze seinem Bro Schmidti, dass er sich wieder zu Emmi hingezogen fühlt. Eine Beziehung kommt für ihn aber nicht infrage – vorerst.

Emmi will Zeit mit ihren Bros verbringen

Krätze ist freudig überrascht, als Emmi auf dem Hausboot aufschlägt und Zeit mit ihren Bros verbringen will. Der Besuch kommt ihm gerade recht, denn Schmidti und Lynn haben schlechte Laune und Krätze droht am Versuch, die beiden aufzumuntern, fast zu scheitern. Umso dankbarer ist er, als Emmi es schafft, für bessere Stimmung zu sorgen, sodass die Hausbootclique am Ende einen spaßigen Tag beim Bubble-Ball verbringt.

Dabei erweisen sich Krätze und Emmi als super Team und Krätze erkennt immer mehr, dass er sich wieder zu Emmi hingezogen fühlt. Am Abend gibt er vor Schmidti schließlich seine Gefühle zu, während Emmi bei André davon schwärmt, wie gut Krätze ihr gerade tut. Doch auf Partnersuche ist sie derzeit nicht. Und auch Krätze redet sich ein, dass es besser ist, wenn sie beide nur Freunde bleiben… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.