Berlin – Tag & Nacht: Koks-Drama um Bruno!

Joe ist ziemlich überrascht, als Bruno ihm seinen alten Freund Mattes als Souschef für das gemeinsame Restaurant präsentiert. Alles sieht zunächst recht gut aus, zumal Mattes mit seinen Kochkünsten überzeugen kann. Dann allerdings erwischt Joe ihn beim Koksen. Der neue Souschef behauptet sogar, dass Bruno über seinen Drogenkonsum Bescheid weiß. Joe stellt seinen Bruder daraufhin aufgebracht zur Rede.

Die Stimmung kippt plötzlich

Er hat Bedenken, dass Bruno rückfällig wird und sich einen Drogenkumpel ins Restaurant holen will. Schon bald entspannt sich die Situation. Bruno versichert glaubhaft, dass er von dem Zeug weg ist und es auch bleiben will. Er gesteht sogar, dass er unendlich froh, ist Joe wieder in seinem Leben zu haben. Joe ist gerührt. Ihm geht es genauso. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.