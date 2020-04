Berlin – Tag & Nacht: Können Dean & Toni den Nazis entkommen?

Nachdem Toni und Dean bei „Berlin – Tag & Nacht“ den Nazis entkommen können, gehen sie zur Polizei und nach einer wilden Verfolgungsjagd wird René festgenommen. Anschließend ist es an der Zeit, Connor eine Abfuhr zu erteilen. Für Toni ist klar: Sie liebt Dean.

Toni ist erleichtert, als sie und Dean in eine Lagerhalle flüchten können und von den Nazis nicht erwischt werden. Mit dem Video, das sie von den illegalen Schießübungen aufgezeichnet haben, gehen sie zur Polizei, die daraufhin eine Razzia in Renés Haus ansetzt. Toni und Dean tauchen dort auf, um seine Festnahme mitanzusehen, doch in letzter Sekunde gelingt ihm die Flucht.

Dean nimmt die Verfolgung auf

Als Dean die Verfolgung aufnimmt, ist Toni kurzzeitig in großer Sorge um ihn – die sich allerdings in Erleichterung verwandelt, nachdem René abgeführt wird und klar ist, dass Dean glimpflich davongekommen ist. Doch als Lara auftaucht, geht sie Toni direkt wütend an und droht ihr mit Rache dafür, dass sie ihr den Bruder genommen hat – wodurch diese sich nicht einschüchtern lässt und zum verbalen Gegenschlag ausholt.

Erfährt Connor die ganze Wahrheit?

Als Toni und Dean schließlich nach Hause kommen, wird Toni von ihren Problemen wieder eingeholt. Dean merkt, dass ihr merkwürdiges Verhalten mit Connor zu tun hat. Allerdings kann sie ihm die Wahrheit immer noch nicht beichten. Stattdessen fährt sie zu Connor, um ihm eine Absage zu erteilen. Dieser lässt seinem Herzschmerz freien Lauf, während Toni sich nun voll und ganz auf die Beziehung mit Dean konzentrieren will.